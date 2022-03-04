وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 154 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الجمعة، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 137 الفا و593 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل6 الاف و470 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و80 الفا و217 شخصا.

وأضافت أن 4 آلاف و56 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و709 الفا و131اشخاص لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 48 مليونا و571 الفا و202 شخصا خضع حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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