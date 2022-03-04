امیر عبداللهیان: الإعلان عن اتفاق نهائي رهن بامتثال الطرف الآخر لخطوطنا الحمراء

وناقش وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، آخر نتائج مفاوضات فيينا بشأن الغاء الحظر عن ایران.

وشكر أمير عبد اللهيان في الاتصال الجهود التي بذلها بوریل في مفاوضات فيينا، محذرا ان تسرع واستعجال الجانب الغربي لا يمكن أن يحول دون مراعاة خطوط إيران الحمراء.

ورحب بـ"التوصل إلى الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن"، قائلا : أن تواجد وزراء الخارجية في فيينا والإعلان عن الاتفاق النهائي رهن بالامتثال الكامل للخطوط الحمراء التي أعلنتها إيران، بما في ذلك قضية الضمانات الاقتصادية الفاعلة.

وأكد أمير عبد اللهيان أن كبير مفاوضينا على باقري وخبرائنا سيبقون في فيينا لتشاور مستمر ونشط مع جميع الوفود، وسيواصل وفدنا مساعيه الجادة للتوصل إلى اتفاق نهائي وجيد.

واصاف: أنا مستعد للحضور في فيينا عندما تقبل الأطراف الغربية الخطوط الحمراء المتبقية التي أعلناها.

من جانبه، قال جورف بوریل إن الاتفاق المقبل يراعي المطالب الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضیفا :نود أن نقول کمنسق المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1، إن المفاوضات تسير نحو التقدم والتوصل إلى النتيجة النهائية.

انتهی ** 3280