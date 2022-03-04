وزارة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في بيشاور

وافاد مراسلنا نقلا عن العلاقات العامة في وزارة الخارجية ان خطيب زاده ادان بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد "كوجه رسولدار" في مدينة بيشاور الباكستانية، مؤكدا ان هذه الجريمة تهدف الى بث التفرقة بين المسلمين.

وأعرب خطيب زاده عن تعازيه للناجين من هذا الهجوم الجبان، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، معربا عن امله بان تتخذ الحكومة الباكستانية والمسؤولون الأمنيون لهذا البلد الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد استشهد 30 شخصا وأصيب 56 آخرون في انفجار وقع خلال صلاة الجمعة اليوم بمسجد في مدينة بيشاور، شمال غرب باكستان.

انتهى 1049