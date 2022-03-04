رئيس الجمهورية يتفقد منطقة حدودية بمحافظة كلستان

والتقى رئيس الجمهورية، بعد تفقده منشآت ومحطة اينجة برون الحدودية في شمال المحافظة اليوم الجمعة، بجمع من السكان المحليين من اهل السنة والترکمان.

يذکر انه رئيسي وصل صباح اليوم الجمعة الى محافظة كلستان شمال شرق البلاد في جولة تفقدية .

ورافق رئيسي خلال هذه الزيارة ، وزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي ووزير الداخلية أحمد وحيدي ووزير الاقتصاد سيد إحسان خاندوزي .

وتأتي زيارته للمحافظة في اطار جولاته التفقدية للمدن والمحافظات الايرانية، وكان في استقباله ممثل ولي الفقيه في المحافظة والمحافظ وعدد من المسؤولين في المحافظة.

ومن المرتقب ان يتفقد رئيس الجمهوریة عددا من مشاريع البنى التحتية والصناعية والعمرانية، كما يلتقي شرائح اجتماعية في المحافظة، يشارك في الاجتماع الاداري للمحافظة.

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