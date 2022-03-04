السفير حسيني يعزي باكستان في استشهاد العشرات من المصلين الابرياء

واستنكر السفير حسيني في تغريدة على تويتر الهجوم الإرهابي الجبان على مسجد "اماميه" الشيعي في بيشاور والذي أسفر عن استشهاد وجرح عدد كبير من المصلين الأبرياء.

وكتب حسيني في تغريدته: ندين بشدة الحادث الإرهابي الذي تعرض له المصلين في مسجد للشيعة خلال صلاة الجمعة.

وتقدم حسيني بالتعازي إلى الشعب الباكستاني واهالي مدينة بيشاور في هذا الحادث الاليم، معربا عن تعاطفه مع أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجرحى هذا الحادث المأساوي.

وقد استشهد 30 شخصا وأصيب 56 آخرون في انفجار وقع خلال صلاة الجمعة اليوم بمسجد في مدينة بيشاور، شمال غرب باكستان.

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