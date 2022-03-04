باحثة ايرانية تحصل على جائزة من مؤسسة هومبولت الألمانية

وحصلت ممتازي كباحثة متمرسة، على منحة دراسية لمدة عام واحد من مؤسسة ألكسندر فون هومبولت الألمانية في مجال "تأثير تغير المناخ على توزيع المزدوجات الأرجل في الخليج الفارسي".

وتمكن الباحثون الشباب وكذلك العديد من العلماء ذوي الخبرة من إيران من الحصول على هذه المنحة البحثية القيمة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها باحثة في مجال علم الحيوان وعلوم البحار بهذه الجائزة.

وكان "ألكسندر فون هومبولت"، مؤسس الجغرافيا الحديثة، من أعظم العلماء والمغامرين في مجال الجغرافيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

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