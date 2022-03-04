أسطورة هولندا "كلارنس سيدورف" يعلن اعتناقه الإسلام

وكتب سيدورف في منشور بحسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" : شكر خاص لكل الرسائل الطيبة، التي احتفلت بانضمامي إلى الأسرة المسلمة، أنا سعيد للغاية ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم وخاصة عزيزتي صوفيا التي علمتني بعمق معنى الإسلام لم أغير اسمي وسأستمر في حمل اسمي كما قال والدي، كلارنس سيدورف! أبعث بكل حبي لكل شخص في العالم.

ونجح سيدورف في التتويج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع ثلاث فرق مختلفة بداية مع ميلان عام 1995 وريال مدريد عام 1998 وميلان الإيطالي مرتين عامي 2003 و2007.

يذكر أن سيدروف اعتزل كرة القدم عند بلوغه 37 عاما وتولى تدريب عدة فرق ومنتخبات أبرزها منتخب الكاميرون الأول وشارك به في كأس الأمم الأفريقية 2019 بالقاهرة.

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