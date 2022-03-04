رئيس الجمهورية: الحكومة ترى من واجبها رفع المستوى المعيشي للمواطنين

وقال آية الله رئيسي في تصريحه اليوم الجمعة خلال لقائه حشدا من المحسنين والخيرين في محافظة كلستان شمال شرق ايران: ان الحكومة ترى من واجبها رفع مستوى المعيشة والرخاء للمواطنين وان الافراد الخيرين هم داعمون للحكومة والشعب في هذا المجال.

واشار الى ان الحكومة تثمن اجراءات الافراد الخيرين واضاف: ان الاعمال التي يقوم بها الخيرون داعمة للشعب ومواكبة لجهود الحكومة.

واعتبر خلیج جرجان بمحافظة كلستان نعمة كبرى وقال: ان خليج جرجان لا ينبغي ان يجف بل يجب الاستفادة من هذه النعمة في مجال توفير فرص العمل.

انتهى ** 2342