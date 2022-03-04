٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١١:٤٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84670825
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رئيس الجمهورية: الحكومة ترى من واجبها رفع المستوى المعيشي للمواطنين

رئيس الجمهورية: الحكومة ترى من واجبها رفع المستوى المعيشي للمواطنين

جرجان/ 4 اذار/مارس/ارنا- اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان الحكومة ترى من واجبها رفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وقال آية الله رئيسي في تصريحه اليوم الجمعة خلال لقائه حشدا من المحسنين والخيرين في محافظة كلستان شمال شرق ايران: ان الحكومة ترى من واجبها رفع مستوى المعيشة والرخاء للمواطنين وان الافراد الخيرين هم داعمون للحكومة والشعب في هذا المجال.

واشار الى ان الحكومة تثمن اجراءات الافراد الخيرين واضاف: ان الاعمال التي يقوم بها الخيرون داعمة للشعب ومواكبة لجهود الحكومة.

واعتبر خلیج جرجان بمحافظة كلستان نعمة كبرى وقال: ان خليج جرجان لا ينبغي ان يجف بل يجب الاستفادة من هذه النعمة في مجال توفير فرص العمل.

انتهى ** 2342

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