٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84670832
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العميد فدوي: حراسة الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا

العميد فدوي: حراسة الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا

طهران / 4 اذار/مارس/ارنا- أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد علي فدوي، ان حراسة الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا.

وفي كلمة القاها قبل مراسم صلاة الجمعة في طهران، قال العميد فدوي: ان مسؤولا أميركيا صرح بانه اينما حضرنا في العالم وفي المنطقة، كان الحرس الثوري حاضرا قبلنا هناك.

واضاف: ان حراسة الثورة الإسلامية لا تعرف الجغرافيا.

وقال: ان الأعداء لديهم تحالف الآن ضد الإسلام، لكنهم لا يستطيعون حتى تسمية انتصار واحد تحقق على الثورة الإسلامية ، الا اننا يمكننا القول إننا انتصرنا على كل المؤامرات التي حاكوها ضدنا.

واشار الى إن جميع جبهات الكفر تحارب الشعب اليمني المظلوم لكنهم لم يحصدوا سوى الهزيمة، واضاف: ان جميع القوى الاستكبارية العالمية تحارب اليمن منذ ما يقرب 7 سنوات، لكنها تتعرض للهزيمة كل يوم.

ونوه العميد فدوي إلى أن هزائم الأعداء باتت علنية لدرجة أن العالم جميع أدرك ذلك، وقال: ان هزائم الاعداء باتت علنية لدرجة أنه لم يتمكنوا من اخفائها رغم جميع إمكانيات وسائل الإعلام الخاصة بهم.

انتهى ** 2342

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