العميد فدوي: حراسة الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا

وفي كلمة القاها قبل مراسم صلاة الجمعة في طهران، قال العميد فدوي: ان مسؤولا أميركيا صرح بانه اينما حضرنا في العالم وفي المنطقة، كان الحرس الثوري حاضرا قبلنا هناك.

واضاف: ان حراسة الثورة الإسلامية لا تعرف الجغرافيا.

وقال: ان الأعداء لديهم تحالف الآن ضد الإسلام، لكنهم لا يستطيعون حتى تسمية انتصار واحد تحقق على الثورة الإسلامية ، الا اننا يمكننا القول إننا انتصرنا على كل المؤامرات التي حاكوها ضدنا.

واشار الى إن جميع جبهات الكفر تحارب الشعب اليمني المظلوم لكنهم لم يحصدوا سوى الهزيمة، واضاف: ان جميع القوى الاستكبارية العالمية تحارب اليمن منذ ما يقرب 7 سنوات، لكنها تتعرض للهزيمة كل يوم.

ونوه العميد فدوي إلى أن هزائم الأعداء باتت علنية لدرجة أن العالم جميع أدرك ذلك، وقال: ان هزائم الاعداء باتت علنية لدرجة أنه لم يتمكنوا من اخفائها رغم جميع إمكانيات وسائل الإعلام الخاصة بهم.

انتهى ** 2342