حزب الله يدين الجريمة الإرهابية في مسجد بيشاور

وافاد موقع "العهد" الاخباري ان حزب الله في بيان اصدره الیوم السبت ، أدان التفجير الإرهابي داعیا السلطات الباكستانية إلى ملاحقة الارهابيين الذين يقفون وراء هذه الهجمات وإنزال أشد العقوبات بحقهم والى اتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة لحماية دور العبادة والحيلولة دون تكرار هذه الجرائم.

وهذا نص البيان التالي:

امتدت يد الإرهاب التكفيري مجددا الى احد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية موقعة عشرات الشهداء والجرحى بين المؤمنين اثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

ان حزب الله إذ يدين بأشد العبارات هذه الجريمة المروعة، يجدد دعوته إلى كل الهيئات والمرجعيات والمؤسسات الدينية للقيام بدورها في رفض هذا الفكر الضال وكشف زيفه ومحاربته.

ويدعو حزب الله السلطات الباكستانية إلى ملاحقة الارهابيين الذين يقفون وراء هذه الهجمات وإنزال أشد العقوبات بحقهم والى اتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة لحماية دور العبادة والحيلولة دون تكرار هذه الجرائم.

ان حزب الله إذ يتقدم من ذوي الشهداء بأحر التعازي، يسأل الله الشفاء السريع للجرحى وللشعب الباكستاني الأمن والسلام.

يذكر ان انفجارا ارهابيا وقع خلال صلاة الجمعة يوم امس الجمعة بمسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان ادى الى استشهاد 56 واصابة 190 آخرين حالة بعضهم حرجة.

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