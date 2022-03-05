وفد كويتي ينسحب من مؤتمر بالبحرين بسبب مشاركة الصهاينة

وأفادت رابطة "شباب لأجل القدس" الكويتية، عبر تغريدة في موقع "تويتر" أمس الجمعة، أن هذه الجامعة البحرينية كانت قد أعلنت عن عقد هذا المؤتمر دون الإشارة إلى مشاركة الوفد الإسرائيلي فيه.

وأعلنت رابطة "شباب لأجل القدس " الكويتية، انسحاب وفد جامعات الكويت من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية، احتجاجا على مشاركة وفد إسرائيلي فيه.

وقال رئيس رابطة شباب لأجل القدس العالمية "طارق الشايع": إن هذه الانسحابات إثبات للقيم التي تربى عليها الكويتيون، والمبادئ التي لن يتنازلوا عنها مهما طال الزمن.

وأضاف لـ"قدس برس" أن "إصرار الدول المطبّعة على إشراك الكيان الإسرائيلي في كل شيء؛ هو محاولة منهم لتبييض وجه الاحتلال المغموس بالدم.

وأكد الشايع أن ما يحصل اليوم من تطبيع مع العدو الصهيوني؛ هو محاولة يائسة لتحطيم خطوط الدفاع لدى أمتنا المسلمة؛ من خلال أنظمة عميلة ومتخاذلة وخائنة لأمتها وعقيدتها ومبادئها.

وأشار إلى أن ما تقوم به هذه الأنظمة من احتفاء واحتفال واستقبال للقتلة المجرمين؛ لا يترك مجالا للأحرار سوى اتخاذ مواقف رافضة ومنددة بذلك.

وسبق انسحاب الوفد الأكاديمي الكويتي؛ انسحاب المخترعة الكويتية المهندسة جنان الشهاب من معرض إكسبو دبي 2020، بعد انسحاب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، في نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عاما، والتي أقيمت في إمارة ‫دبي بالإمارات.

ووقعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين رسمياً اتفاقية تطبيع العلاقات بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق "دونالد ترامب" في 15 سبتمبر2020، في خيانة سافرة للقضية الفلسطينية ومسلمي العالم وقد أعلنت الدولتان العربيتان عن علاقتهما السرية طويلة الأمد مع الصهاينة علناً ورسمياً.

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