إسلامي: يجب ان لا يتأثر قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنفوذ السياسي

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي اليوم السبت في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم استعرضنا، القضايا المتبقية وتوصلنا إلى نتيجة. ومن المقرر تبادل الوثائق اللازمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في حزيران القادم.

وأضاف:يجب حل القضايا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مسار طبيعي بعيدا عن "النفوذ السياسي والضغط معربا عن امله أن تكون عملية التعاون غير سياسية".

وقال: نحن متفائلون للغاية بأن تتم ازالة العراقيل التي أوجدتها الأعداء في مسار تنمية البلاد وستؤدي الإجراءات إلى تطوير الحركة النووية الإيرانية.وأكد: إن فلسفة الاتفاق النووی والمفاوضات هي رفع الاتهامات وإزالتها في هذه المرحلة من المفاوضات في فيينا فإن أحدى الخطوط الحمراء الايرانية هو إغلاق القضايا المزعومة إلى الأبد وعدم إحداث أي اضطراب و وبناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها، هناك خطوات في شكل مساعدة متبادلة وتوفير الوثائق التي ينبغي أن تؤدي إلى التعاون.

وشدد إسلامي: إذا أراد أحد أن يعرقل المفاوضات من خلال طرح مزاعم كاذبة، فإننا سنستخدم صلاحياتنا في التعاطي معه.

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