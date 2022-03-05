حماس تثمن الرفض الكويتي للمشاركة في مؤتمر استضاف وفدا صهيونيا

وقال قاسم: إن الكويت تسجل مرة أخرى موقفاً عروبياً قومياً أصيلاً بانسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية، إثر مشاركة وفد صهيوني في فعالياته.

وأكد أن هذه المواقف المقدرة للقيادة والشعب الكويتي تنسجم مع ضمير الأمة، وتسجل في قوائم الشرف والاعتزاز.

وأوضح أن الموقف يعكس استمرار وقوف الكويت إلى جانب شعبنا ودعمها المتواصل لحقه في النضال لاسترداد أرضه ومقدساته.

وكان وفد أكاديمي كويتي انسحب من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية؛ إثر مشاركة وفد إسرائيلي في فعالياته، وفق ما أفادت رابطة شباب لأجل القدس الكويتية، عبر تغريدة في موقع "تويتر"، الجمعة.

وكانت كلية إدارة الأعمال بجامعة "البحرين"، أعلنت عن إقامة مؤتمر "الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال" يومي 2 و3 مارس الجاري، بحضور عدد من كليات إدارة الأعمال في دول العربية، دون الإشارة إلى مشاركة الوفد "الإسرائيلي" بالمؤتمر.

وقال رئيس فريق شباب لأجل القدس في الكويت، "مصعب المطوع": إن انسحاب الوفد الأكاديمي الكويتي، يؤكد موقف الكويت الرسمي الواضح تجاه رفض التطبيع مع الاحتلال بأشكاله كافة.

وسبق انسحاب الوفد الأكاديمي الكويتي؛ انسحاب المخترعة الكويتية المهندسة جنان الشهاب من معرض إكسبو دبي 2020، بعد انسحاب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، في نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عاما، والتي أقيمت في إمارة ‫دبي بالإمارات.

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