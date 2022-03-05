وزير الخارجية الإيراني يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وتباحث رافائيل غروسي الذي یزور طهران مع رئيس منظمة الطاقة الذرية "محمد إسلامي"، حول حل القضايا المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفته أحد الخطوات الضرورية للتوصل إلى اتفاق في فيينا.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع إسلامي، كانت لدينا اجتماعات منتظمة وحاولنا حل العديد من القضايا، وأجريت محادثات مثمرة معه.

وأضاف غروسي، لا تزال هناك بعض القضايا المحددة بقيت عالقة وقد حاول كلا الجانبين حلها، لكن حتى الآن لم نحقق نجاحًا، کما حاول خبراؤنا اجراء مباحثات بطريقة منهجية.

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