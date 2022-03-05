يمكننا إطلاق 60 مسيرة من قاعدتنا تحت الأرض بشكل متزامن

واضاف قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة في حفلة إزاحة الستار عن قاعدتين جديدتين للصواريخ والطائرات المسيرة للحرس الثوري والتي جرت بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني عشية حلول الاعياد الشعبانية و يوم الحرس الثوري، اضاف: لقد تابعنا بجدية توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية حول ضرورة التحلى بالاقتدار.

وأضاف: حاليا يمكننا إطلاق 60 طائرة بدون طيار بصورة متزامنة ويمكننا إصابة أي هدف معاد.

وأكد قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني أن قوتنا زادت لوغاريتميا كما زادت قوة نيراننا الصاروخية وإطلاقنا المتزامن أكثر من 6 إلى 7 مرات.

ووصف حاجي زاده ما يعلنه العدو عن قوة الطائرات المسيرة للحرس الثوري الإيراني بأنه مؤشر على زيادة القوة الإيرانية واكد: في يوم ما يتحدث العدو عن قدرتنا النووية كما يتحدث عن قدرتنا الصاروخية.

انتهى** 1453