مدرب ايراني يتسعد لقيادة المنتخب العراقي لكرة القدم الخماسية  

وكان "ناظم الشريعة"، قد زار بغداد الاسبوع الماضي برفقة مساعده "ميشال بطروس"، لاجراء مباحثات مع وزير الرياضة العراقي تطوير كرة القدم الخماسية، وحسم اتفاق قيادته المنتخب العراقي.

وفي السياق ذاته، سيتجه المدرب الايراني من جديد الى العراق نهاية هذا الاسبوع، يرافقه وفد رباعي للتوقيع على اتفاق قيادة المنتخب العراقي لكرة الصالات.

وبحسب هذا التقرير، فقد اعلن ناظم الشريعة ان لديه "خطة قصيرة المدى" من اجل تاهيل المنتخب العراقي لدخول كاس امم اسيا، مضافا الى "مشروع طويل المدى" لتطوير كرة القدم الخماسية في العراق، وتاهل المنتخب الوطني العراقي لبطولة العالم لكرة قدم الصالات.

انتهى ** ح ع

