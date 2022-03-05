اللواء باقري : احباط المؤامرات والفتن المدمرة رهن بالملاحم التي يسطرها الحرس الثوري

وفي بيانه الصادر اليوم السبت، هنأ "اللواء باقري" بيوم "الثالث من شهر شعبان المعظم - ذكرى ولادة الامام الحسين (عليه السلام)" الذي اطلق عليه الامام الخميني (رض) "يوم الحرس الثوري"، جميع المنتسبين الى حرس الثورة الاسلامية؛ مؤكدا ان هؤلاء الابطال ادرجت اسماؤهم بحق في قائمة المدافعين الحقيقيين عن الاسلام والولاية والثورة، وستبقى ذكراهم خالدة في التاريخ.

وأضاف أن، خدمات الحرس الثوري وحضوره الوهاج في القضاء على الأعداء، لا يقتصر فقط على ايران والشعب الايراني بل جميع أبناء الشعوب المسلمة في منطقة غرب آسيا الستراتيجية، وعلى مستوى مرموق؛ ما اضطر العدو الذي تكبد الخسائر من هذه الانجازات ان يسعى لقلب الحقائق والتضليل علي تضحيات الحرس الثوري.

وصرح رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، ان ايران الاسلامية وعلى مدى 43 عاما من تاريخ ولادة حرس الثورة، مرّت بالعديد من المؤامرات والفتن المدمرة التي حاكها الاستكبار والصهيونية.

واستطرد، بالتاكيد ان الملاحم الخالدة التي سطرها الحرس أدت الى إحباط هذه المؤامرات والفتن ..فالشعب الايراني يعتز بوجود حرس الثورة الذي تمكن من احباط التهديدات الخطيرة الذي افتعلها الاعداء واشرف على ادارتها الكيان الامريكي الارهابي.

انتهى ** ح ع