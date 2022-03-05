ارنا تفنّد مزاعم رويترز حول تصريحات مسؤول ايراني مطلع

وكالة روتيرز، بسجلها الحافل بأثارة الاجواء الاعلامية نقلا عن "مصادر مطلعة"، كتبت اليوم السبت على لسان "مسؤول ايراني" لم تكشف عن هويته : "ان مطلب روسيا بشأن الحصول على ضمان خطي، من ان العقوبات المفروضة على موسكو لن تؤثر سلبا على تعاونها مع طهران، لا يخدم المفاوضات بين طهران والقوى العالمية بهدف احياء الاتفاق النووي"؛ على حد رويترز.

كما نقلت الوكالة البريطانية للانباء، عن هذا "المسؤول الايراني"، التي ادعت بانه "حاضر في طهران"، ان "المطلب هذا، كان قد طرح قبل يومين"؛ علما ان رويترز لا يوجد لها مراسل في طهران.

لكن نتائج المباحثات التي قام بها مراسلو وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، مع الجهات المعنية بالملف النووي الايراني في البلاد، تؤكد بانه لم يدلِ اي مسؤول ايراني على صلة بالمفاوضات النووية او مصدر مطلع بهذا الشأن، تصريحا لوكالة رويترز؛ وبما يكشف ان هذه الوكالة الاخبارية البريطانية اقدمت اثارة زوبعة الاعلامية جديدة.

انتهى ** ح ع

