وزير الخارجية الايراني يؤكد ضرورة النهج المستقل والمهني والمحايد للوكالة الذرية

جاء ذلك خلال محادثات امير عبداللهيان اليوم السبت في طهران مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي يزور البلاد لاجراء محادثات فنية مع مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الايرانية.

واكد وزير الخارجية الايراني ضرورة النهج المستقل والمهني والمحايد للوكالة، مشددا على اهمية تعزيز علاقات وتعاون الوكالة الذرية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجالات تتجاوز قضايا المراقبة والتفتيش ومن ضمن ذلك دعم الصناعة النووية السلمية الايرانية.

واعرب امير عبداللهيان كذلك عن امله بالمزيد من توفر الارضية لتنفيذ التوافقات الحاصلة بين الوكالة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية في ضوء المحادثات والتفاهمات بينهما.

واشار وزير الخارجية الايراني الى دور الكيان الصهيوني في اثارة الخلافات والازمات، منبها المدير العام للوكالة الذرية ازاء اي استغلال من قبل الكيان لآليات الوكالة.

وعبّر امير عبداللهيان عن امله بالمزيد من تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين ايران والوكالة الذرية في ضوء زيارة مديرها العام الى طهران في الوقت الحاضر.

من جانبه اكد مدير عام الوكالة الذرية للطاقة الذرية على النهج الفني والمهني، مشددا على تقوية العلاقات والتعاون للوصول الى حلول ابداعية.

واعلن غروسي استعداد الوكالة لدعم المشاريع المشتركة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية واعتبر زيارته الى ايران مؤشرا للارادة للحوار والتفهم المتبادل والارتقاء بمستوى التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووصف الجانبان خلال اللقاء مسيرة التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية بانها ايجابية وناجحة.

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