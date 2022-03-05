اسلامي: تعامل الوكالة الذرية مع ايران يجب ان يكون بمنأى عن النفوذ السياسي والضغط والتدخل

وكتب اسلامي في مدونة له بصفحته الشخصية على موقع اينستغرام مساء السبت: لقد تباحثنا صباح اليوم (السبت) مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول القضايا المتبقية من زياراته السابقة وكذلك خلال حضور مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الايرانية في فيينا وتوصلنا الى نتيجة مفادها ان يتم في غضون الاشهر القادمة تبادل الوثائق اللازمة حول القضايا المتبقية من اجل حلها وتسويتها.

واضاف: من المهم لنا وللوكالة وتاكيدنا للسيد غروسي وتاكيده هو ايضا ان القضايا يجب ان تجري في مسارها الطبيعي وفي اطار ضوابطها الخاصة بها. لا ينبغي ان يكون هنالك اي نفوذ سياسي ولوبي وتدخل في شؤون يمكنها التاثير في قرارات وسلوك وتعامل الوكالة الذرية مع ايران ويجب ان نتابع القضايا في اطار ضوابط الوكالة الذرية في مسار مهني تماما.

واشار الى التحركات المخربة التي واجهتها ايران بمختلف انواعها واقسامها ومثالها البارز هو الاعمال الارهابية واغتيال العلماء النوويين، واعرب عن امله ببناء مسار وتعامل جديد مع الوكالة من شانه الاسراع في التنمية التكنولوجية النووية السلمية للجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة وان لها برنامجا طويل الامد في هذا المجال.

واضاف: انني اعتقد بان الوكالة يجب ان تستخدم طاقاتها ومسؤولياتها القانونية في الحد الاقصى لدعم وتسريع تطوير البرامج النووية السلمية.

واعرب مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية عن امله بان يمضي تطوير التعاون في مسار طبيعي ومهني وغير سياسي تماما كي يتمكن الشعب الايراني من مشاهدة نتائج ذلك في حياته.

انتهى ** 2342