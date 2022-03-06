مدير عام الوكالة الذرية: أجرينا محادثات جيدة في إيران

وجاء تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية روفائيل غروسي في العاصمة النمساوية فيينا مساء السبت لدى عودته من زيارته طهران واضاف ، إن مراقبة المواقع النووية الإيرانية ستستمر.

وتابع في حديثه للصحفيين ، إنه أجرى محادثات جيدة مع إيران.

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "المطلوب لاستكمال المحادثات النووية الإيرانية في فيينا هو إظهار التعاون".

وافاد غروسي :"أعتقد أن وزير الخارجية الإيراني يعتزم التوجه إلى فيينا لاختتام المحادثات النووية".

وردا على سؤال حول نقل ورشة صناعة أجهزة الطرد المركزي من كرج إلى أصفهان ، قال: "الموقع الجديد هو مكان نعرفه جيدًا وتمكنا من تركيب كاميراتنا هناك بنجاح. "نحن نسجل الصور ونتوقع الحصول على هذه المعلومات عند إحياء الاتفاق النووي ".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أجواء التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "الأمور تتجه نحو مناخ أفضل".

وقال غروسي إنه يتوقع تقديم ملخص إلى مجلس المحافظين بحلول يونيو.

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