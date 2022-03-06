ايران وباكستان تبحثان سبل تطوير التعاون الثقافي

كما ناقش الجانبان الأرضية المشتركة وقدرات التعاون لتعزيز وحفظ التراث الثقافي والفني المشترك لإيران وباكستان.

وقال المدير العام للتراث الوطني والتاريخي الباكستاني ان: إيران دولة مسلمة وجارة قريبة لباكستان ، وهناك العديد من المشتركات التاريخية والثقافية بين البلدين ، لذلك من الضروري تعريفها للشعب.

وأعلن عن الاستعداد الكامل لمجمع "لوك ورثة" الثقافي في إسلام آباد للتعاون والمشاركة في تنفيذ برامج الملحقية الثقافية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

بدوره اشاد الملحق الثقافي الايراني بتعاون هذا المجمع مع الملحقية الثقافية في إقامة البرامج الثقافية والفنية ، بما في ذلك المهرجانات الثقافية الإيرانية في باكستان وقال: هناك مجالات عديدة للتعاون الثقافي بين إيران وباكستان ، حيث نأمل ان نتمكن من خلال تعاون المتحف الوطني الباكستاني ان نواصل ذلك.

وأضاف خزاعي: إن الملحقية الثقافية للسفارة الإيرانية في إسلام آباد وضعت برامج مختلفة على جدول الأعمال لنشر الثقافة والعادات والتقاليد والحضارة في البلدين.

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