الشيخ دعموش: أميركا تريد تغيير هوية لبنان المقاوم

واورد موقع العهد ان الشيخ دعموش قال خلال لقاء حواري نظمه حزب الله في بلدة دير قانون النهر، أن العديد من المرشحين الآخرين للانتخابات النيابية وبإيعاز من السفارة الأمريكية، يخوضون الانتخابات تحت عنوان إسقاط مشروع حزب الله، على الرغم من أن البلد يعيش انهيارًا اقتصاديًا دون أن يتحدث احد منهم في برنامجه الانتخابي عن كيفية مواجهة الأزمات التي تمر بها البلد.

ورأى الشيخ دعموش أن "الأعداء سخَروا كل إمكاناتهم الإعلامية والسياسية من أجل تشويه صورة الحزب وتحشيد اللبنانيين ضد المقاومة ولكنهم فشلوا، وأذهلهم حزب الله في مجال مواجهة الحرب الاقتصادية وحجم الخدمات التي قدمها للناس في مجال الغذاء والصحة والمازوت للتخفيف من معاناة الناس".

ولفت إلى أن "أميركا تريد تغيير هوية لبنان المقاوم والعودة به الى مرحلة الضعف والعجز حتى تحكم السيطرة والهيمنة عليه، لذلك تضغط على اللبنانيين وتخنقهم وتجوعهم من أجل أن يستسلموا لها وينفذوا شروطها وإملاءاتها وتدعم جماعاتها في الانتخابات من أجل تغيير صورة لبنان المقاوم والقوي والعزيز".

وقال الشيخ دعموش إننا "في حزب الله نريد لبنان القوي المستقل السيد الحر الذي لا يرتهن للخارج والذي تصان فيه حرية التعبير كما كان دائما، وليس لبنان الذي تقمع فيه الحريات وتسد فيه الأفواه"، معتبرا أن "لبنان ليس السعودية والإمارات اللتين لا تتحملان اي صوت معارض أو رأي مخالف".

وأكد أن "كل محاولات اميركا وحلفائها لتغيير صورة لبنان المقاوم ستصطدم بوعي وثبات والتزام شعبنا بالمقاومة وستسقط وتفشل".

انتهى ** 2342