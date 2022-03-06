مخبر: طهران ترحب بتوسيع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

واكد مخبر عصر امس السبت خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي على ضرورة اتخاذ الوكالة مواقف حيادية تجاه نشاط مختلف دول العالم في المجال النووي بما فيها البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف ان المجتمع الدولي يتوقع من الوكالة ان تتحلى برؤية حقيقية وتخصصية حيال برامج دول العالم في المجال النووي.

وفيما اكد على ضرورة توسيع التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار توسيع البرامج النووية السلمية اضاف ان تم تشكيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اساس تقديم الدعم والمساعدة لتوسيع الطاقة النووية السلمية في كافة انحاء العالم و ان طهران ترحب بتعزيز التعاون مع الوكالة في اطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ولفت مخبر الى ان التاريخ يثبت ان الشعب الايراني طالما عمل على ترويج العلم وتقديم المساعدة للبشرية واضاف ان ايران في اطار هذا الهدف تعمل على امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية لاستخدامها في مجال الطاقة والصناعة والصحة وتلبية حاجات الشعب الاساسية مؤكدا على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار مخبر الى فتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية بتحريم السلاح النووي واسلحة الدمار الشامل واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تكن تسعى وراء امتلاك الاسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم تجد اي مؤشر يشير إلى عدم سلمية البرنامج النووي الايراني.

من جانبه اعرب غروسي خلال اللقاء عن ارتياحه لزيارة طهران واجراء محادثات بناءة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية واكد: نأمل ان يتم تنفيذ برامج التعاون مع ايران في اطار توسيع البرامج النووية السلمية خلال زياراته القادمة لطهران.

واكد ان من حق جميع دول العالم بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية ان يستخدم الطاقة النووية في الاطار السلمي في مختلف المجالات العلمية والصناعية والصحية واضاف ان التعاون المشترك بين ايران والوكالة يخدم الشعب الايراني و شعوب العالم.

واضاف ان الشعب الايراني اثبت انه ساهم دوما في ارساء الامن والسلام وتحقيق التنمية في العالم.

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