٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٩:٥٤ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84672475
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استئناف الرحلات الجوية بين بوشهر - دبي بعد توقف دام ثلاث سنوات

استئناف الرحلات الجوية بين بوشهر - دبي بعد توقف دام ثلاث سنوات

بوشهر / 6 اذار / مارس / ارنا -آعلن مساعد محافظ بوشهر في الشؤون الاقتصادية عن استئناف الرحلات الجوية بين بوشهر- دبي مساء امس السبت بعد توقف دام ثلاث سنوات>

وأضاف علي باستين لمراسل (إرنا) اليوم الأحد: تمت المتابعة والمشاورات قبل شهرين لتحقيق هذا الهدف المهم واستؤنفت مساء امس السبت الرحلات الجوية بين بوشهر - دبي.
وقال إن إعادة تسییر هذه الرحلة هي خطوة ثمينة نحو تطوير العلاقات التجارية بين إيران والإمارات وينبغي الاستفادة من هذه القدرة بشكل جيد.

وتابع باستن: "كان استئناف الرحلات الجوية بين بوشهر ودبي والعكس مطلبا مهما للطلاب والتجار وسيؤدي استئناف الرحلات إلى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والسياحية".
واكد باستن هناك رحلتين من بوشهر الى دبي وبالعكس اسبوعيا تجري يومي السبت والخميس على متن طائرة إيرباص 320 بسعة 140 راكبًا.
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