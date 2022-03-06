استئناف الرحلات الجوية بين مشهد - دمشق

وقال اماني بني، لمناسبة يوم الثالث من شعبان ذكرى ولادة الامام الحسين (ع) تنطلق اليوم، رحلة مباشرة من مشهد الى دمشق عند الساعة السادسة مساء.

وأضاف، من المقرر حاليا أن تستمر رحلة مشهد - دمشق ودمشق - مشهد ليوم واحد في الأسبوع مع الحفاظ على البروتوكولات الصحية.

ولفت الى شروط الرحلات الخارجية قائلا يجب ان يقدم الركاب نتيجة اختبار PCR السلبي وبطاقة اللقاح.

وكانت رحلة مشهد إلى دمشق تعمل قبل بدء الحرب في سوريا إلا تم تعليقها مع بداية الحرب خلال العقد الماضي.

ويذكر أن مطار الشهيد "هاشمي نجاد" الدولي بمشهد المقدسة يعد ثاني اكبر مطار في ايران بعد مطار مهراباد الدولي بطهران، والذي يبلغ متوسط الرحلات القادمة والمغادرة فيه 180 رحلة يوميا وفي وقت الذروة يصل الى 250 رحلة.

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