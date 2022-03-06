إسرائيل تستغل الحرب في أوكرانيا

وبحسب تقرير صحيفة "الرأي اليوم" تحاول إسرائيل استغلال مأساة الشعب الاوكراني وخاصة اليهود في شرق أوروبا والاستفادة من الحرب هناك لتحويل تلك الازمة الى فرصة قد تعتبر نادرة لإسرائيل لتعزيز الهجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة، وتشريع التوسع في الاستيطان بحجة استيعاب اللاجئين اليهود من أوكرانيا

وتحدثت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، عن وصول أكثر من ألف مواطن أوكراني إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت شاكيد، إن ألفًا و500 مواطن أوكراني، بينهم 150 شخصًا يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية وفقًا لقانون العودة، وصلوا إلى البلاد، وفق ما نقلته هيئة البث الإذاعي الإسرائيلي.

وكشفت شاكيد عن إستعدادات إسرائيلية لإستقبال أكثر من 100 ألف يهودي من أوكرانيا.

وإعلنت الوكالة اليهودية للهجرة استعدادها لاستقبال عشرات الآلاف من القادمين الجدد من أوكرانيا.

وتوقعت الوكالة الإسرائيلية المختصة بتهجير اليهود من روسيا وشرق أوروبا، هجرة ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف يهودي من أوكرانيا وحدها. وقالت وسائل اعلام إسرائيلية أن هناك ارتفاعاً أيضاً في طلبات الهجرة من يهود روسيا، بواقع 500 طلب يومياً.

وتهدف إسرائيل حسب ما يظهر من الدعاية في وسائل اعلامها انها تستهدف توطين اليهود القادمين من أوكرانيا في مستوطنات الضفة الغربية. وسيكون بلا شك استقبال اعداد كبيرة من اليهود اللاجئين حجة للحكومة الإسرائيلية امام الدول الغربية لتوسيع الاستيطان في الضفة دون انتقادات وبستار انساني.

ليؤور خياط، المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية كان تحدث للصحفيين قائلا اي يهودي يود الهجرة إلى إسرائيل سيكون موضع ترحيب في إسرائيل.

وقدّر خياط أعداد اليهود الأوكرانيين بنحو 120-150 ألفا.

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