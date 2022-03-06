قائد الثورة الاسلامیة يؤكد على ضرورة تطوير الطاقة النظيفة في البلاد

وقال اية الله الخامنئي بمناسبة اليوم الوطني للتشجير وأسبوع الموارد الطبيعية : إن تطوير الطاقة غير الأحفورية مثل الطاقة النووية التي يتزايد استخدامها في العالم وتتجه دول منطقتنا نحوها، وكذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

ووصف قائد الثورة الاسلامية النبات الحي بأنه راحة النفس والحفاظ على الجسد البشري ومصدر صالح وشامل للبشر ، مضيفا: لهذا السبب فإن تدمير الغابات والبيئة هو تدمير للمصالح الوطنية.

وقام سماحة اية الله الخامنئي صباح اليوم الأحد بزراعة شتلتين من الفاكهة ، بمناسبة يوم غرس الأشجار وأسبوع الموارد الطبيعية.



يتبع