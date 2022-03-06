كبير المفاوضين الايرانيين يعقد لقاء ثنائيا مع المبعوث الاوروبي في فيينا

هذا اللقاء يأتي في اطار المباحثات الدبلوماسية الجارية ضمن الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1، والتي بدات منذ 27 كانون الاول /ديسمبر 2021 وهي مستمرة لغاية اليوم.

وبحسب التقارير الواردة من عاصمة النمسا، فقد بغلت المفاوضات مرحلة حاسمة تلزم على الاطراف الغربيين اتخاذ قرارات سياسية لحسم الاتفاق النهائي.

لكن الغرب مايزال مصرا على تعنته وتنصله عن اتخاذ القرار السياسي المطلوب، بل يسعى بين الحين والاخر لافتعال اجواء وزوبعات اعلامية من اجل تضليل الراي العام الدولي وقلب الحقائق في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع

