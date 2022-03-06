شطب احد المواقع المزعومة من القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تصريحات "غائبي" اليوم، جاءت في معرض شرحه لتقرير "رافائيل غروسي" الجديد حول اتفاق الضمانات (NPT) بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمهورية الاسلامية الايرانية، والذي من المقرر ان يناقش خلال اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة غدا الاثنين.

واضاف الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، ان التقرير الجديد يشير الى المباحثات البناءة في 15 ديسمبر 2021 بين رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي" ورئيس الوكالة الدولية "رافائيل غروسي"، واتفاق الجانبين على مواصلة الجهود لحل القضايا العالقة ذات الصلة باتفاق الضمانات.

كما ينص هذا التقرير، يقول غائبي، على اتفاق ايران والوكالة الدولية لتبادل المعلومات والتقييمات، بما في ذلك عبر المباحثات بين الخبراء.

واضاف : ان الوكالة الدولية اعلنت عن قناعتها في المرحلة الراهنة، انها لا تعد تحمل اي استفسارات حيال احد المواقع المزعومة، وعليه فإن هذا الموقع لا يدخل ضمن القضايا العالقة ذات الصلة باتفاق الضمانات.

انتهى ** ح ع

