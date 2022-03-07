مسؤول: الانشطة الاعلامية المهنية والمنصفة مؤثرة في مكافحة الفقر

وكتب محمد مهدي رحيمي في تغريدة له على موقع تويتر مساء الاحد: ان معيشة المواطنين خاصة المحرومين، هاجس دائم للحكومة الشعبية ولن تفوت اي فرصة.

واضاف: ان رئيس الجمهورية اصدر الاوامر الى الوزراء والمؤسسات الداعمة والمحافظين بعدم التاخير حتى ليوم واحد في مسار القضاء على الفقر المدقع وان لا يؤجلوا الاجراءات الى العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس).

واشار مدير العلاقات العامة برئاسة الجمهورية الى دور وسائل الاعلام في مواكبة الحكومة لخدمة الشرائح الضعيفة في المجتمع، مؤكدا بان "الانشطة الاعلامية المهنية والمنصفة مؤثرة في الاسراع في هذا المسار".

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