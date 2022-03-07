٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٥:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84673836
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مسؤول: الانشطة الاعلامية المهنية والمنصفة مؤثرة في مكافحة الفقر

مسؤول: الانشطة الاعلامية المهنية والمنصفة مؤثرة في مكافحة الفقر

طهران / 7 اذار/مارس/ارنا- اشار مدير العلاقات العامة برئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية الى ايعاز رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي للاجهزة المسؤولة للقضاء على الفقر المدقع في البلاد، معتبرا الانشطة الاعلامية المهنية والمنصفة بانها مؤثرة في الاسراع بهذه العملية.

وكتب محمد مهدي رحيمي في تغريدة له على موقع تويتر مساء الاحد: ان معيشة المواطنين خاصة المحرومين، هاجس دائم للحكومة الشعبية ولن تفوت اي فرصة.

واضاف: ان رئيس الجمهورية اصدر الاوامر الى الوزراء والمؤسسات الداعمة والمحافظين بعدم التاخير حتى ليوم واحد في مسار القضاء على الفقر المدقع وان لا يؤجلوا الاجراءات الى العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس).

واشار مدير العلاقات العامة برئاسة الجمهورية الى دور وسائل الاعلام في مواكبة الحكومة لخدمة الشرائح الضعيفة في المجتمع، مؤكدا بان "الانشطة الاعلامية المهنية والمنصفة مؤثرة في الاسراع في هذا المسار".

انتهى ** 2342

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