فيسبوك تغلق صفحة "قناة العالم" الايرانية دون سابق انذار

ورغم المراسلة المستمرة مع إدارة فيسبوك لإزالة القيود عن صفحة قناة العالم الاخبارية الايرانية على موقع فيسبوك، قامت إدارة فيسبوك دون أي انذار مسبق بمنع النشر على الصفحة لمدة أسبوع لتقوم يوم أمس بحذف باالصفحة بالكامل.

وجاء إجراء فيسبوك متزامنا مع احتفال قناة العالم بالذكرى التاسعة عشرة من انطلاقتها ( السادس من آذار 2003).

ويتابع قناة العالم المحذوفة ما يقارب 6 ملايين شخص حول العالم، وكانت انطلاقة الصفحة عام 2010 حيث جذبت الملايين في وقت قياسي، وكان الفيسبوك قد رفض توثيق قناة العالم رغم تقديم طلب أكثر من مرة، بزعم ان الصفحة لاتراعي شروط النشر في إشارة الى قيود منع النشر حول محور المقاومة بدءا من حزب الله وصور علمه وقادته اضافة الى المقاومة الفلسطيني بجميع أنواعها وصولا الى حركة انصار الله في اليمن، على الرغم من ان العديد من وسائل الاعلام الاخرى غير المرتبطة بمحور المقاومة تملك حرية كاملة حتى في نشر صور قادة القاعدة والارهابيين حول العالم.

كما ان فيسبوك فرض قيودا صارمة على النشر والوصول لأخبار قناة العالم على صفحتها، كما قامت إدارة فيسبوك في يناير 2020 بمنع الوصول وايقاف صفحة العالم لأسابيع بعد اغتيال امريكا لقائد فيلق القدس آنذاك الفريق الشهيد قاسم سليماني.

ورغم الطلبات المستمرة التي قدمتها القناة لادارة فيسبوك لاعادة الحسابات المحذوفة إلا ان فيسبوك عمد على فرض قيود اضافية على الصفحة ووقفها عن نشر الاخبار خلال فترات زمنية محددة الى ان أوقفها قبل اسبوع من الآن وحذفها بالامس بشكل كامل دون اي انذار مسبق، وهو مايشكل تقييدا كاملا ومحاربة صريحة لحرية الاعلام تحت مزاعم مختلفة.

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