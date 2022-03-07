وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 168 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الاثنین، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و116 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل6 الاف و426 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و96 الفا و318 شخصا.

وأضافت أن 3آلاف و 572 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و739 الفا و811 اشخاص لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 47 مليونا و808 الفا و284 شخصا خضع حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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