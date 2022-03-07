رئيس الجمهورية: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم

ووصف آية الله السيد إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين في مهرجان خوارزمي الدولي الخامس والثلاثين هذا المهرجان بأنه أحد مؤشرات الحيوية العلمية كونه توفر فرصة لعرض المواهب ومشاريع متفوقة ويمكن أن يكون أملًا للمفكرين وخاصة الشباب ".

واشار الى اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالجهود العلمية والبحثية كاحد ابرز ميزاتها وقال: "إن قائد الثورة الاسلامية يشجع دائما المبدعين والباحثين في البلاد لذلك نشهد اليوم مدى نشاط وفاعلية علماؤنا الشباب في مختلف المجالات حيث سجلوا انجازات رائعة في إنتاج العلوم.

واكد رئيس الجمهورية ان التطور العلمي ساهم في تلبية احتياجات البلاد معتبرا "التطور العلمي بانه حركة مستمرة تترك تاثيرها على تلبية احتياجات البلاد".

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