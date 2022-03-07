شمخاني: احتمال التوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار السياسي

وقال الادميرال شمخاني في تغريدة له على تويتر ان أولوية المفاوضين الإيرانيين هي حل القضايا المتبقية في فيينا وقال ان احتمال التوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا غير واضح.

واكد الادميرال شمخاني ان أولوية المفاوضين الإيرانيين، هي حل القضايا المتبقية التي تعتبر خطوطًا حمراء لايران و يستدعي التوصل الى الاتفاقية مبادرات جديدة من جميع الأطراف.

وقال ان ردود الفعل الايجابية والسلبية للدول المشاركة في مفاوضات فيينا تجري بهدف ضمان المصالح ونحن ندرك ذلك. العامل الوحيد الذي يؤثر على تفاعلنا مع 4 + 1 هو تأمين مصالح شعبنا. ووضعنا على جدول أعمالنا تقييم المكونات الجديدة التي تؤثر على المفاوضات واعتماد مبادرات للإسراع بتحقيق النتائج.

وتابع بالقول على الرغم من التقدم الكبير في المفاوضات ،لا تزال هناك قضايا مهمة لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ولا يوجد وقت محدد لذلك. لن يكون الوصول إلى اتفاق نهائي ممكنًا إلا بالقرارات السياسية اللازمة من قبل الأطراف الغربية خاصة واشنطن.

وبدأت الجولة الثامنة من المحادثات في فيينا في 27 ديسمبر ، حيث استكمل المشاركون مسودة نص الاتفاقية والبت في بعض القضايا الخلافية.

انتهى** 1453