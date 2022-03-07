اجواء الحظر يجب ان لا تؤثر على التعاون بين ايران واي دولة اخرى بما فيها روسيا

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان "امير عبداللهيان" اكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي "سرغئي لافروف" اليوم الاثنين، ان ايران تعارض الحرب كما ترفض سياسية فرض العقوبات.

واستعرض الجانبان خلال هذا الاتصال، القضايا الثنائية وسير المفاوضات الجارية في فيينا، مضافا الى التطورات الراهنة في اوكرانيا وسائر نقاط العالم.

وعن زيارة "غروسي" الاخيرة الى طهران، فقد اعتبر وزيرا الخارجية الايراني والروسي ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت المضي بالاتجاه الصحيح وعليه فقد ابرمت اتفاقا جيدا مع ايران.

يتبع ...** ح ع