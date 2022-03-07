٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84675189
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خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي

امير عبداللهيان: ندعم وقف الحرب والتركيز على الحل السياسي في اوكرانيا

امير عبداللهيان: ندعم وقف الحرب والتركيز على الحل السياسي في اوكرانيا

طهران / 7 اذار/مارس/ارنا- أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان دعم طهران لوقف الحرب في اوكرانيا والتركيز على سبيل الحل السياسي والاستعداد لتقديم أي مساعدة للدفع بهذا المسار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني حسین امیر عبداللهیان مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو، اليوم الاثنين، تباحثا فيه حول العلاقات الثنائية وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي ومنها ازمة اوكرانيا.

واعتبر الجانبان الزيارة المقبلة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى ايران بأنها تصب في سياق تطوير العلاقات بين طهران وانقرة أكثر مما مضى.

وقال وزير الخارجية الايراني: ان العلاقات بين البلدين تتقدم في مسار النمو والتطور وسيتبادل وفدان من البلدين الزيارات في الاسبوع المقبل ضمن إطار التنمية الشاملة للعلاقات بين طهران وانقرة.

وأعرب عن أمله بنجاح اجتماع المنتدى الدبلوماسي في انطاليا والاجتماع الثلاثي الوزاري بين تركيا وروسيا واوكرانيا، لافتا الى مشاركة وفد ايراني في اجتماع انطاليا.

واضاف: نحن ندعم طريق الحل السياسي والمبادرة السياسية لوقف الحرب في اوكرانيا والتركيز على الحل السياسي ومستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة للدفع بهذا المسار الى الامام.

يتبع

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