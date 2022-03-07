مصدر مطلع: مفاوضات فيينا بحاجة الى قرارات سياسية من اطراف التفاوض واميركا

وقال المصدر في تصريح ادلى به الاثنين لمراسل وكالة "ارنا" الموفد: ان القرارات السياسية من قبل جميع اطراف التفاوض وكذلك اميركا هي ما تحتاجه مفاوضات فيينا للوصول الى حصيلة نهائية.

واضاف المصدر في الوقت ذاته: ان اجتماعات الخبراء والاجتماعات غير الرسمية عقدت دوما وستعقد لاحقا ايضا بين ايران وسائر اطراف التفاوض بصورة ثنائية او متعددة الاطراف.

وسيعود مساعد الخارجية رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري كني الى طهران في زيارة قصيرة في اطار المشاورات الطبيعية خلال مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة "4+1".

ومازالت جلسات الخبراء والمشاورات غير الرسمية في فيينا مستمرة بين الوفود المشاركة.

ورغم التقدم اللافت الحاصل في المفاوضات، مازالت هنالك قضايا مهمة متبقية ولم يتم التوصل الى الاتفاق النهائي ولا يوجد موعد محسوم لذلك، وسيكون الوصول الى الاتفاق النهائي في متناول اليد فقط في حال اتخاذ القرارات السياسية اللازمة من قبل الاطراف الغربية خاصة واشنطن.

وكانت الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي حيث يعكف المشاركون على اكمال مسودة الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية.

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