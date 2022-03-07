مسقط تستضيف مباحثات ايرانية عمانية حول الامن البحري

طهران/7 أذار/مارس/ارنا- قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الادميرال" علي شمخاني" ان أولوية المفاوضين الإيرانيين، هي حل القضايا المتبقية التي تعتبر خطوطًا حمراء لايران واكد ان احتمال التوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا غير واضح بسبب تأخر واشنطن في اتخاذ القرار السياسي.