صنعاء: ضغوط المعتدين لا تمنعنا من مواجهة الطاغوت

وأشار إلى أن الشعب اليمني الحر الكريم يدشن اليوم العام الثامن من الصمود بمزيد من الإصرار والوعي والثبات في مواجهة كل مؤامرات العدو ويقدم بذلك انموذجا يليق بمشروعه النهضوي وهويته الإيمانية.

وجدد المجلس السياسي الأعلى، التأكيد على الاستمرار في تعزيز وتطوير كل عوامل البناء لمواجهة العدوان والنهوض باليمن وتسهيل سبل العيش الكريم لأبناء الوطن.

ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع وحدة الصف والوقوف الجاد أمام الخيارات التي يحاول العدو فرضها باستخدام أقذر الأدوات من تجويع وترهيب وضغوط تمس حياة المواطنين، والتي لن تثن اليمنيين قيادة وشعبا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع هذا الظلم وفي مقدمة ذلك إيلاء اهتمام أكبر بعناصر القوة التي بات يمتلكها الشعب اليمني بالشكل الذي يمكنه بتوفيق الله من رد المعتدي وردعه ووقف ظلمه.

ومئات الآلاف من اليمنيين ينظمون مسيرة في مختلف محافظات هذه البلاد ينددون بالحصار والهجمات التي تشنها القوات الغازية ودعا التحالف بقيادة السعودية إلى إنهاء الحصار واستيراد المنتجات البترولية.

وفي هذه المسيرة التي جرت أمس الاثنين في 20 ساحة في محافظات حجة وريما وذمار وأب وبيزة وتعز والجوف وعمران والضالع وصعدة بعنوان "حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار اليمن" وأدان المشاركون فرض العقوبات والحصار على الشعب اليمني من قبل الولايات المتحدة والسعودية ومنع دخول المنتجات البترولية إلى البلاد.

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