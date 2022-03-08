المؤتمر الدولي حول الدبلوماسية الإسلامية والقوة الناعمة يعقد في طهران

ويستمر المؤتمر ليومين وتشارك فيه مجموعة من النخب والخبراء المحليين والأجانب وممثلي الهيئات الوطنية بمبادرة من الندوة العالمية للسلام الإسلامي.
وتشمل محاور المؤتمر الدبلوماسية الإسلامية والوحدة والعدالة والأسس النظرية وعلم الأمراض والعلاقات الدولية والديمقراطية والحضارة الإسلامية الجديدة.
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طهران / 8 اذار/مارس/ارنا- تستضيف العاصمة طهران اليوم المؤتمر الدولي حول الدبلوماسية الإسلامية والقوة الناعمة في حياة الرسول الأعظم (ص) بمشاركة نخبة من أكثر من 48 دولة بشكل افتراضي.
ويستمر المؤتمر ليومين وتشارك فيه مجموعة من النخب والخبراء المحليين والأجانب وممثلي الهيئات الوطنية بمبادرة من الندوة العالمية للسلام الإسلامي.
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