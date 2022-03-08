المؤتمر الدولي حول الدبلوماسية الإسلامية والقوة الناعمة يعقد في طهران

بیروت / 8 اذار/مارس/ارنا- قال وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى: لم أر في الفنون البصرية الإيرانية إلا المعنى والعمق والصبر مضیفا عدم معرفتنا نحن والشعب اللبناني بهذه القدرة الفنية يدل على أن وسائل الإعلام في العالم لا تسمح بتقدیم هذا الفن إلى العالم.