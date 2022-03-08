اسقاط طائرة تجسسية امريكية في محافظة حجة اليمنية

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان الطائرة التجسسية التي تم اسقاطها بسلاح مناسب في اجواء مديرية حرض بمحافظة حجة كانت تنفذ اعمال عدائية.

وتعد طائرة سكان ايغل واحدة من عدة طائرات امريكية تم اسقاطها في محافظات يمنية عدة ابرزها الحديدة ومارب والجوف وحجة.

وتبلغ قيمة الطائرة (سكان ايغل)، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

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