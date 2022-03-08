نور-2؛ ايران تطلق القمر الصناعي العسكري الثاني إلى الفضاء

وهذا هو ثاني قمر صناعي إيراني يتم وضعه في مدار قريب من الأرض (LEO) وقبل ذلك أطلق الحرس الثوري الإسلامي القمر الصناعي نور 1 إلى الفضاء في 23 نيسان 2020، باستخدام قمر صناعي من ثلاث مراحل وتم حقنه في مدار أرضي بطول 425 كيلومترًا ولا يزال موجودًا في مدار الأرض.

واطلق القمر الصناعي "نور-1" بواسطة صاروخ "قاصد" الحامل للاقمار الصناعية ثنائي الوقود؛ الصلب والسائل، من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم في 23 نيسان 2020.

مع إطلاق القمر الصناعي نور -2 تمتلك الجمهورية الإسلامية الايرانية الآن قمرين صناعيين عسكريين في مدار قريب من الأرض.

انتهى** 1453