اللواء سلامي: إيران هي أول بلد مسلم وضع قمرا صناعيا في المدار

واضاف اللواء سلامي خلال مشاركته مراسم اطلاق القمر الصناعي "نور 2" في المدار، ان وضع القمر الصناعي "نور 2" في المدار هو نصر وعون إلهي، قائلا: نشكر الله عز وجل علی اعطاء الشعب الإيراني هذه الهدية الکبری والإنجاز العظيم.

وأكد أن وضع قمر صناعي في الفضاء هو أحد معايير ومؤشرات الدول المتقدمة في العالم، مؤكدا إنه تقدم عظيم أن نضع أعيننا علي السماء مرة أخرى وننظر إلى الأرض من الفضاء.

واضاف إن أبناء الشعب الإيراني في الحرس الثوري فتحوا السماء بإيمانهم وإرادتهم واعتمادهم على عقول ديناميكية ومبدعة وفي ظل عقوبات دولية واسعة النطاق، وتمكنوا من وضع قمر صناعي في المدار، وهذا شرف عظيم وجهاد كبير.

ولفت الى إن ایران هي أول دولة إسلامية تضع قمرًا صناعيًا في الفضاء، مضیفا هذا الحدث المهم ليس مجرد عمل تقني وانما التغلب على الإرادات التي كانت تحاول حبسنا في الأرض.

وتابع : اليوم تمكنا من هزيمة العدو واكتساب هذه التقنيات المتطورة والمعرفة الجديدة وتحويلها إلى منتج ناجح، مؤکدا ان الإنجاز مؤشر لانتصارنا في المعركة التكنولوجية ضد الاعداء الذين أرادوا لشعبنا ان تبقى متخلفة.

وهنأ قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي والشعب الإيراني الكريم وجميع المسلمين على هذا النصر والفتح المبين.

یذکر انه القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من وضع القمر الصناعي "نور 2" في مدار 500 كم حول الارض بنجاح باطلاقه من المنطقة الصحراوية التابعة لمدينة شاهرود شمال شرق ايران بواسطة حامل الاقمار الصناعية ثلاثي المراحل "قاصد".

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