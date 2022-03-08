الاحتلال قتل 60 فلسطينية في غزة خلال العام الماضي

وجاء ذلك في تقرير أصدره المركز الحقوقي لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، موضحا فيه أن 4 من النساء قتلن بقذائف مدفعية و56 بقذائف صاروخية، فيما أصيبت 645 بجروح مختلفة بينهن 248 طفلة، وذلك خلال العدوان الاسرائيلي الأخير في أيار/ مايو من العام المنصرم.

وحسب المركز، بلغ عدد النساء اللواتي فقدن أزواجهن خلال العدوان الاسرائيلي 99 سيدة، بينما دمرت قوات الاحتلال 742 منزلا سكنيا تملكه سيدات.

كما بلغت نسبة النساء المهجرات قسريا خلال عام 2021، 53%، حيث عانت النساء ظروفا اجتماعية بالغة القسوة جراء غياب الخدمات الضرورية، وانتشار فيروس كورونا، بينما وصل عدد المهجرين قسريا داخل مدارس “الأونروا” أكثر من 71 ألفا.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال واصلت حرمان آلاف المرضى من تلقى العلاج خارج قطاع غزة، وأن المركز فشل في مساعدة 70 امرأة و42 طفلا من أصل 158 مريضة و235 طفلا مريضا تقدموا بشكاوى لمساعدتهم قانونيا.

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