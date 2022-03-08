مسؤول : ايران تخصّص منحا دراسية لـ 100 من خريجي الدكتوراه في العالم الاسلامي

وفي تصريح اليوم الثلاثاء، خلال حفل وطني لمناسبة "بدء السنة الدولية للعلوم الاساسية"، اوضح "نصیری قیداری" ان مرشحي الدول الاسلامية لتلقي المنح الدراسية، سيباشرون في ابحاثهم تحت رعاية اساتذة بارزين داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واقترح هذا المسؤول بوزارة العلوم، على "دور النشر الشهيرة" في انحاء العالم، ان تعتمد بالمناسبة تخفيضات لاتاحة ظروف الحصول بسهولة على المقالات العلمية.

علما، ان مراسم تدشين العام الدولي للعلوم الاساسية (النظرية)، اقيمت اليوم الثلاثاء، بحضور وزيري العلوم والتعليم الايرانيين، في جامعة الشهيد بهشتي بطهران.

وكانت منظمة "اليونسكو"، قد اقرت خلال اجتماعها العام في 2019 ، تسمية العام 2022، "سنة دولية لتخسير العلوم الاساسية في خدمة الاهداف التنموية المستديمة".

انتهى ** ح ع

