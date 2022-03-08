٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٤:٠٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84676220
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متحدث الحكومة : مشاهدة العالم عبر الاقمار الصناعية الايرانية انجاز ستراتيجي عظيم

متحدث الحكومة : مشاهدة العالم عبر الاقمار الصناعية الايرانية انجاز ستراتيجي عظيم

طهران / 8 اذار / مارس / ارنا – اعتبر المتحدث باسم الحكومة "علي بهادري جهرمي"، ان رؤية العالم عبر الاقمار الصناعية الايرانية التي دخلت الفضاء الخارجي، "انجاز ستراتيجي عظيم في البلاد".

جاء ذلك في تغريدة نشرها "بهادري جهرمي" عبر تويتر اليوم الثلاثاء، تعليقا على نجاح القوة الجو –فضائية للحرس الثوري في اطلاق القمر الصناعي الايراني "نور -2" بواسطة ناقل القمر "قاصد" الايراني ايضا، والذي انطلق بسرعة 7/6 كم/ثانية ودخل المدار 500 كم. 

ولفت المتحدث باسم الحكومة، في تغريدته، بأن "القمر الصناعي الايراني "نور -1" ايضا، يواصل ارسال الصور ذات الجودة العالية الى ايران". 

واكد، ان "رؤية العالم عبر الاقمار الصناعية الايرانية التي دخلت الفضاء الخارجي، انجاز ستراتيجي عظيم في البلاد".

انتهى ** ح ع 
 

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