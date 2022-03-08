الحرس الثوري : مهمة القمر الصناعي "نور -2" استطلاعية وقياسية

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، نوّه العميد "جعفرابادي" بالتجربة الناجحة لقوة الجو-فضائية للحرس الثوري عبر اطلاق القمر الصناعي الايراني "نور -2" (اليوم الثلاثاء) والذي استقر في المدار 500 كم حاليا.

ولفت، ان عملية انتاج "القمر" انجزت بواسطة الحرس الثوري، لكن جميع المؤسسات والمراكز الايرانية الناشطة في مجال الفضاء الخارجي، بما في ذلك الشركات المعرفية وجامعات البلاد ساهمت في انجاز هذا المشروع الوطني.

واوضح، ان القمر الصناعي نور -2، نسخة مطورة من "القمر نور –1"، باعتباره اول تجربة اطلاق اقمار صناعية لدى الحرس الثوري، والذي استطاع ان يدور 10 الاف مرة حول الارض ويستقر في المدار 350 كم، وسيواصل مهامه لفترة تقل عن عام اخر.

واكد ان نتائج المعلومات التي سيرسلها القمر نور -2، يمكن استخدامها لاغراض عامة ودفاعية، كما يستطيع في اطار اوسع ان يرسل صورا من مسافة 500 كم، لاستخدامها في رصد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل.

اشار قائد وحدة الفضاء الخارجي في الحرس الثوري، الى ناقل القمر "قاصد" المنتج محليا هو الاخر، والذي حمل القمر نور -2 اليوم؛ مبينا ان هذا الناقل مزوّد بمحركات فضائية مصنعة من "مواد مؤلفة" خفيفة ومواكبة لاحدث التقنيات في العالم.

انتهى ** ح ع

