العميد حاجي زادة : ايران المقتدرة ينبغي لها الاهتمام بتقنيات الفضاء

وفي تصريحه بمراسم اطلاق "القمر الصناعي نور -2" اليوم الثلاثاء، هنأ "العميد حاجي زادة" لمناسبة حلول الاعياد الشعبانية، قائلا : ان الحرس الثوري وبفضل الباري تعالى نجح اليوم بان يضع القمر نور -2 في مدار الارض؛ مردفا ان القمر السابق (نور -1) يواصل الخدمة من المدار ايضا.

واوضح ان القمر نور -2، انطلق اليوم بسرعة 7/6 كم/ ثانية، ليدخل المدار 500 كم عن سطح الارض؛ وذلك في غضون 480 ثانية فقط.

واكد قائد قوة الجو -فضائية للحرس الثوري، ان هذا الانجاز الكبير الذي تحقق رغم ظروف الحظر والضغوط القصوى الراهنة، شكّل بادرة اخرى على قوة الشعب الايراني في مواجهة التحديات واجهاض الحظر.

واعتبر "العميد حاجي زادة"، نجاح عملية اطلاق القمر نور -2 ، بانه يمهد لتحقيق المزيد من الانجازات الكبرى على ايدي العلماء والمختصين الشباب في ايران الاسلامية.

انتهى ** ح ع

