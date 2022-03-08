٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٩:٠٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84676516
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شمخاني : رفع مستوى التعاون الاقليمي يعتمد على ترسيخ الاستقرار في المنطقة

شمخاني : رفع مستوى التعاون الاقليمي يعتمد على ترسيخ الاستقرار في المنطقة

طهران / 8 اذار / مارس / ارنا – اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، الادميرال "علي شمخاني"، ان تفعيل الطاقات بهدف ترسيخ استقرار مستديم في المنطقة، شرط اساس لتطوير وتعزيز سياسية التعاون الاقليمي لدى الحكومة الثالثة عشرة في ايران.

وكتب "الادميرال شمخاني" في تغريدة له على موقع تويتر اليوم، ان "توقيع وثيقة حول تشكيل لجنة امنية مشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اوزبكستان، شكل خطوة هامة بهذا الاتجاه".

يذكر، ان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني"، غادر طهران عصر اليوم الثلاثاء متجها الى طشقند؛ بدعوة رسمية من نظيره الاوزبكي "فيكور محمود اوف". 

وسيلتقي شمخاني على امتداد هذه الزيارة التي تستغرق يومين، فضلا عن "محمداوف"، عددا اخرين من كبار المسؤولين الاوزبكيين؛ باحثا معهم في سبل رفع التعاون الثنائي واهم التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.

انتهى ** ح ع 
 

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